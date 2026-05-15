Soirée Paëlla Géante avec concert et DJ, à l’occasion de la Fête de la Musique Labastide-Murat Cœur de Causse
Soirée Paëlla Géante avec concert et DJ, à l’occasion de la Fête de la Musique Labastide-Murat Cœur de Causse samedi 20 juin 2026.
Cœur de Causse
Soirée Paëlla Géante avec concert et DJ, à l’occasion de la Fête de la Musique
Labastide-Murat 6 place de la Mairie Cœur de Causse Lot
Tarif : 16 – 16 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Soirée fête de la Musique au Bar Jo² !
(On la fête le samedi !)
Ambiance conviviale, bonne bouffe, bonne musique !
Soirée fête de la Musique au Bar Jo² !
(On la fête le samedi !)
Ambiance conviviale, bonne bouffe, bonne musique !
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Labastide-Murat 6 place de la Mairie Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie +33 6 83 74 72 63
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English :
Fête de la Musique party at Bar Jo²!
(We’re celebrating on Saturday!)
Friendly atmosphere, good food, good music!
L’événement Soirée Paëlla Géante avec concert et DJ, à l’occasion de la Fête de la Musique Cœur de Causse a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Labastide-Murat
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