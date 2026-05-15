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Soirée Paëlla Géante avec concert et DJ, à l’occasion de la Fête de la Musique Labastide-Murat Cœur de Causse

Soirée Paëlla Géante avec concert et DJ, à l’occasion de la Fête de la Musique Labastide-Murat Cœur de Causse

Soirée Paëlla Géante avec concert et DJ, à l’occasion de la Fête de la Musique Labastide-Murat Cœur de Causse samedi 20 juin 2026.

Lieu : Labastide-Murat

Adresse : 6 place de la Mairie

Ville : 46240 Cœur de Causse

Département : Lot

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 16 16 Général

Cœur de Causse

Soirée Paëlla Géante avec concert et DJ, à l’occasion de la Fête de la Musique

Labastide-Murat 6 place de la Mairie Cœur de Causse Lot

Tarif : 16 – 16 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Soirée fête de la Musique au Bar Jo² !

(On la fête le samedi !)

Ambiance conviviale, bonne bouffe, bonne musique !

Soirée fête de la Musique au Bar Jo² !

(On la fête le samedi !)

Ambiance conviviale, bonne bouffe, bonne musique !

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Labastide-Murat 6 place de la Mairie Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie +33 6 83 74 72 63 

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English :

Fête de la Musique party at Bar Jo²!

(We’re celebrating on Saturday!)

Friendly atmosphere, good food, good music!

L’événement Soirée Paëlla Géante avec concert et DJ, à l’occasion de la Fête de la Musique Cœur de Causse a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Labastide-Murat

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