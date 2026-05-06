Concert d’été de l’École de musique du Causse Place de la mairie Cœur de Causse
Concert d’été de l’École de musique du Causse Place de la mairie Cœur de Causse dimanche 7 juin 2026.
Cœur de Causse
Concert d’été de l’École de musique du Causse
Place de la mairie Labastide-Murat Cœur de Causse Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 16:30:00
fin : 2026-06-07 18:30:00
Date(s) :
2026-06-07
Thème musiques de films
Concert de fin d’année scolaire réunissant tous les élèves de l’École de musique du Causse
Thème musiques de films
Concert de fin d’année scolaire réunissant tous les élèves de l’École de musique du Causse. Le programme mettra à l’honneur des musiques de films.
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Place de la mairie Labastide-Murat Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie ecolemusiquecausse@gmail.com
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English :
Theme: film music
End-of-school-year concert featuring all students of the École de musique du Causse
L’événement Concert d’été de l’École de musique du Causse Cœur de Causse a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Labastide-Murat
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