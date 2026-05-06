Concert d’été de l’École de musique du Causse Place de la mairie Cœur de Causse

Cœur de Causse

Concert d’été de l’École de musique du Causse

Place de la mairie Labastide-Murat Cœur de Causse Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 16:30:00

fin : 2026-06-07 18:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Thème musiques de films

Concert de fin d’année scolaire réunissant tous les élèves de l’École de musique du Causse

Thème musiques de films

Concert de fin d’année scolaire réunissant tous les élèves de l’École de musique du Causse. Le programme mettra à l’honneur des musiques de films.

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Place de la mairie Labastide-Murat Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie ecolemusiquecausse@gmail.com

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English :

Theme: film music

End-of-school-year concert featuring all students of the École de musique du Causse

L’événement Concert d’été de l’École de musique du Causse Cœur de Causse a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Labastide-Murat