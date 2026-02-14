Les petits Baz’arts sur la place, première édition ! Spectacles de cirque pour tout public. Place de la mairie Cœur de Causse
Les petits Baz’arts sur la place, première édition ! Spectacles de cirque pour tout public. Place de la mairie Cœur de Causse samedi 4 juillet 2026.
Cœur de Causse
Les petits Baz’arts sur la place, première édition ! Spectacles de cirque pour tout public.
Place de la mairie Labastide-Murat Cœur de Causse Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Venez envahir la place du village ! Le temps d'un après-midi, elle devient une scène à ciel ouvert
Venez envahir la place du village ! Le temps d'un après-midi, elle devient une scène à ciel ouvert. Sourires garantis pour petits et grands !
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Place de la mairie Labastide-Murat Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie +33 7 86 15 93 21 lespetitsbaz.arts@gmail.com
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