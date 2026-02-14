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Les petits Baz’arts sur la place, première édition ! Spectacles de cirque pour tout public. Place de la mairie Cœur de Causse

Les petits Baz’arts sur la place, première édition ! Spectacles de cirque pour tout public. Place de la mairie Cœur de Causse

Les petits Baz’arts sur la place, première édition ! Spectacles de cirque pour tout public. Place de la mairie Cœur de Causse samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Place de la mairie

Adresse : Labastide-Murat

Ville : 46240 Cœur de Causse

Département : Lot

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Cœur de Causse

Les petits Baz’arts sur la place, première édition ! Spectacles de cirque pour tout public.

Place de la mairie Labastide-Murat Cœur de Causse Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Venez envahir la place du village ! Le temps d'un après-midi, elle devient une scène à ciel ouvert

Venez envahir la place du village ! Le temps d'un après-midi, elle devient une scène à ciel ouvert. Sourires garantis pour petits et grands !

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Place de la mairie Labastide-Murat Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie +33 7 86 15 93 21  lespetitsbaz.arts@gmail.com

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