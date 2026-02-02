Grand loto de l’Association Sportive de Karting de Labastide-Murat Cœur de Causse

Grand loto de l’Association Sportive de Karting de Labastide-Murat

Labastide-Murat Cœur de Causse Lot

Tarif : 2 – 2 – 10 EUR

Début : 2026-10-24 20:00:00

fin : 2026-10-24

2026-10-24

L'Association Sportive de Karting de Labastide-Murat propose son loto !

Labastide-Murat Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie +33 6 85 02 57 29

L’Association Sportive de Karting de Labastide-Murat offers its bingo!

