Une soirée chez les ptérosaures Cœur de Causse
Une soirée chez les ptérosaures Cœur de Causse mercredi 15 juillet 2026.
Cœur de Causse
Une soirée chez les ptérosaures
Cœur de Causse Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 21:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-05
Visite nocturnes et ateliers
Deux soirées spéciales sont proposées pour (re)découvrir le site de la Plage aux Ptérosaures au travers de mini-conférences et ateliers
Visite nocturnes et ateliers
Deux soirées spéciales sont proposées pour (re)découvrir le site de la Plage aux Ptérosaures au travers de mini-conférences et ateliers. Des ptérosaures dans les airs jusqu'aux dinosaures qui arpentaient le Quercy, en passant par les mers peuplées d'ammonites et de crocodiles, vous saurez tout sur cet incroyable site et sur la vie au Jurassique !
Soirées organisées par la Réserve naturelle nationale Géologique du Lot en partenariat avec le site de La Plage aux Ptérosaures et l’Ichnospace de Luzech
Sur inscription https://www.billetweb.fr/causseries
.
Cœur de Causse 46150 Lot Occitanie
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English :
Night Tours and Workshops
Two special evenings are being offered to (re)discover the Plage aux Pt%E9rosaures site through mini-lectures and workshops
L’événement Une soirée chez les ptérosaures Cœur de Causse a été mis à jour le 2026-06-17 par Pnr des Causses du Quercy
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