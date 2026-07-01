Exposition : Observons les oiseaux, Bibliothèque Pajatoutage, Cœur de Causse

Informations pratiques

Exposition : Observons les oiseaux 2 et 3 octobre Bibliothèque Pajatoutage Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T17:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Avec cette exposition mêlant panneaux, réalité augmentée et supports pédagogiques, devenez un ornithologue en herbe et découvrez les multiples relations qu’entretiennent hommes et oiseaux depuis des générations : littérature, musique, environnement !

Nous avons sélectionné vingt oiseaux communs en Europe, remarquables par leur chant et leur comportement. Autrement dit, après avoir fait leur connaissance dans notre exposition, il sera plus facile de les reconnaître dans la nature !

Bibliothèque Pajatoutage Cœur-de-Causse, 8 Grande rue du Causse, 8 D677, 46240 Cœur de Causse 46240 Labastide-Murat Lot Occitanie 05 65 53 60 07 https://bibliotheque.cc-labastide-murat.fr/ https://www.facebook.com/bibliotheque.pajatoutage

Biblis en folie 2026

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