Visite commentée par son propriétaire, Château de Vaillac, Cœur de Causse

Informations pratiques

Visite commentée par son propriétaire 19 et 20 septembre Château de Vaillac Lot

Adultes : 5€. En situation de handicap, moins de 18 ans : gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Visite commentée des extérieurs, du rez-de-chaussée du château de Vaillac et de l’intérieur des écuries.

Château de Vaillac 46240 Cœur de Causse Cœur de Causse 46240 Vaillac Lot Occitanie https://chateaudevaillac.com Le château représente un exemple remarquable d’architecture militaire de la fin du Moyen Âge dans la région du Quercy, datant de la fin du XVe siècle. Au XVIe siècle, il fut agrandi. Ses imposantes écuries fortifiées subsistent encore aujourd’hui et constituent un rare exemple de cette époque en France.

Il fut érigé par la prestigieuse famille des Ricard de Gourdon de Genouillac. Accès parking fléché à partir de la route montant devant l’église de Vaillac. Accès PMR : par chemin à côté de la chapelle au sud du village de Vaillac. Exceptionnellement pour ce week-end, l’entrée s’effectue aux coordonnées suivantes : 44.67466 , 1.53857.

Visite commentée des extérieurs, du RDC du château, et de l’intérieur des écuries.

©G. d’Antin de Vaillac