Atelier de peinture avec l’artiste professionnelle Hilary Hoyland Cœur de Causse
jeudi 13 août 2026 · Cœur de Causse
Informations pratiques
Cœur de Causse
Atelier de peinture avec l’artiste professionnelle Hilary Hoyland
Vaillac Cœur de Causse Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-14 13:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Atelier proposé les matins, les places sont limitées, uniquement sur réservation.
Atelier proposé les matins, les places sont limitées, uniquement sur réservation.
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Vaillac Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie +33 5 65 31 34 40 hilary.hoyland@laposte.net
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English :
Workshops are held in the mornings; space is limited, and registration is required.
L’événement Atelier de peinture avec l’artiste professionnelle Hilary Hoyland Cœur de Causse a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Labastide-Murat
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