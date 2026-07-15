Informations pratiques

Cœur de Causse

Atelier de peinture avec l’artiste professionnelle Hilary Hoyland

Vaillac Cœur de Causse Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 10:00:00

fin : 2026-08-14 13:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Atelier proposé les matins, les places sont limitées, uniquement sur réservation.

Atelier proposé les matins, les places sont limitées, uniquement sur réservation.

.

Vaillac Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie +33 5 65 31 34 40 hilary.hoyland@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Workshops are held in the mornings; space is limited, and registration is required.

L’événement Atelier de peinture avec l’artiste professionnelle Hilary Hoyland Cœur de Causse a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Labastide-Murat