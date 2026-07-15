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AGENDA · Cœur de Causse

Atelier de peinture avec l’artiste professionnelle Hilary Hoyland Cœur de Causse

jeudi 13 août 2026 · Cœur de Causse

Atelier de peinture avec l’artiste professionnelle Hilary Hoyland Cœur de Causse

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Vaillac
Ville
46240 Cœur de Causse
Département
Lot
Tarif

Cœur de Causse

Atelier de peinture avec l’artiste professionnelle Hilary Hoyland

Vaillac Cœur de Causse Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-14 13:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Atelier proposé les matins, les places sont limitées, uniquement sur réservation.

Atelier proposé les matins, les places sont limitées, uniquement sur réservation.

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Vaillac Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie +33 5 65 31 34 40  hilary.hoyland@laposte.net

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English :

Workshops are held in the mornings; space is limited, and registration is required.

L’événement Atelier de peinture avec l’artiste professionnelle Hilary Hoyland Cœur de Causse a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Labastide-Murat

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