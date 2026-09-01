Journée du Patrimoine et Foie Gras Labastide-Murat Cœur de Causse

Informations pratiques

Cœur de Causse

Journée du Patrimoine et Foie Gras

Labastide-Murat 3550 route de Gramat Cœur de Causse Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les 18 et 19 septembre prochains, à l’occasion des Journées du Patrimoine 2026, les professionnels de la filière Foie Gras réunis au sein de l’Interprofession du CIFOG organisent la 6e édition de leurs journées portes ouvertes chez des producteurs des principales régions de production

Les 18 et 19 septembre prochains, à l’occasion des Journées du Patrimoine 2026, les professionnels de la filière Foie Gras réunis au sein de l’Interprofession du CIFOG organisent la 6e édition de leurs journées portes ouvertes chez des producteurs des principales régions de production. Le vendredi sera exclusivement consacré aux groupes scolaires et le samedi aux visiteurs. L’occasion pour les Français, premiers consommateurs et producteurs de Foie Gras au monde, de tout savoir sur ce mets emblématique du patrimoine culturel et gastronomique français.

La Ferme de Larcher ouvrira ses portes vendredi 18 septembre aux groupes scolaires, puis au grand public le samedi 19 septembre.

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Labastide-Murat 3550 route de Gramat Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie +33 6 79 88 50 43 contact@fermedelarcher.com

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English :

On September 18 and 19, as part of Heritage Days 2026, professionals from the foie gras industry, united under the CIFOG trade association, are organizing the 6th edition of their open house events at producers’ facilities in the main production regions

L’événement Journée du Patrimoine et Foie Gras Cœur de Causse a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Labastide-Murat