Animation chant et patrimoine « Lumières médiévales », Église des Cordeliers, Gourdon

Informations pratiques

Animation chant et patrimoine « Lumières médiévales » Samedi 19 septembre, 16h00 Église des Cordeliers Lot

Gratuit. Suivre les indications routières sur le tour-de-ville de Gourdon, accès délicat (grand escalier) pour les personnes à mobilité réduite, prévoir des jumelles pour admirer les vitraux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Découvrez l’église Notre-Dame-des-Cordeliers à travers une présentation de son histoire et de son patrimoine, accompagnée par un atelier d’élèves de chant médiéval de l’École de musique intercommunale, avec le concours de l’association « Académie musicale de Gourdon ».

Cette découverte sera aussi l’occasion d’admirer les vitraux réalisés par l’atelier Goussard en 1874.

Jumelles conseillées pour mieux observer les vitraux.

Église des Cordeliers Rue Amable Lagane, 46300 Gourdon, France Gourdon 46300 Lot Occitanie https://gourdon.fr/adoptez-gourdon/loisirs/culture Cette église actuellement désaffectée est représentative du style gothique languedocien du XIIIe siècle : sobre et élégante, elle répond à un plan initial simple, constitué d’une nef unique et d’un chœur à sept baies. Quatre petites chapelles latérales ont été ajoutées au XIVe siècle. Elle est éclairée par un remarquable programme de vitraux historiés, du maître verrier Goussart (1874). À la demande des paroissiens, un clocher néogothique a été édifié par le jeune architecte lyonnais Émile Toulouse en 1896-1897.

Par son volume harmonieux et la simplicité lumineuse de son élégante élévation de grès blond, l’église des Cordeliers s’affirme comme l’un des espaces les plus prisés des amateurs d’art de la région.

Joyau du patrimoine gourdonnais, l’église des Cordeliers ouvre de mai à septembre son écrin gothique à une succession de concerts et d’expositions artistiques très diversifiées qui confirment sa réputation de haut site culturel départemental.

Présentation des vitraux avec des extraits musicaux

© Commune de Gourdon 2005