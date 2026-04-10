Visitez la chapelle baroque Notre-Dame-des-Neiges !, Chapelle Notre-Dame-des-Neiges, Gourdon
vendredi 18 septembre 2026 · Chapelle Notre-Dame-des-Neiges · Gourdon
Informations pratiques
Visitez la chapelle baroque Notre-Dame-des-Neiges ! 18 – 20 septembre Chapelle Notre-Dame-des-Neiges Lot
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T00:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
⛪ Visite libre – Chapelle Notre-Dame-des-Neiges et promenade dans le val du Bléou
Découvrez à votre rythme la charmante chapelle Notre-Dame-des-Neiges, joyau niché dans un écrin de verdure, et admirez son raffiné décor baroque.
Prolongez la visite par une promenade libre dans le val du Bléou et sur le GR 64, pour une parenthèse paisible entre patrimoine et nature.
Chapelle Notre-Dame-des-Neiges 46300 Gourdon Gourdon 46300 Lot Occitanie 05 65 27 01 10 https://www.gourdon.fr La chapelle Notre-Dame-des-Neiges possède un chœur roman. Sa nef, son portail et son campanile datent de 1646. Sa décoration intérieure est riche : grand maître-autel baroque, sculpté doré polychrome, des sculpteurs gourdonnais Tournié (1690). Elle conserve également la peinture contemporaine Notre-Dame des Neiges de Raymond Cayron (1960). Dans l’avenue Léon-Gambetta, tourner à droite dans l’avenue Jean-Admirat (itinéraire indiqué). À l’entrée du Foirail, suivre à gauche les panneaux routiers.
⛪ Visite libre – Chapelle Notre-Dame-des-Neiges et promenade dans le val du Bléou
© GLdesL2025
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