Venez découvrir l’église Saint-Siméon-le-Stylite et sa chaire à prêcher, Église Saint-Siméon-Le-Stylite, Gourdon
vendredi 18 septembre 2026 · Église Saint-Siméon-Le-Stylite · Gourdon
Informations pratiques
Venez découvrir l’église Saint-Siméon-le-Stylite et sa chaire à prêcher 18 – 20 septembre Église Saint-Siméon-Le-Stylite Lot
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
⛪ Visite libre de l’église Saint-Siméon-le-Stylite
Découvrez cette église néo-romane et son remarquable patrimoine :
- un programme de vitraux hagiographiques signé Gustave-Pierre Dagrand (1902-1903),
- une chaire baroque à prêcher datant de la fin du XVIIᵉ siècle.
Une visite libre qui permet d’admirer l’élégance et la richesse artistique de ce lieu unique.
Église Saint-Siméon-Le-Stylite Place Chapou, 46300 Gourdon Gourdon 46300 Lot Occitanie L’église Saint-Siméon-le-Stylite, ou Saint-Siméon-de-la-Capelle, ancienne église médiévale hospitalière, a été entièrement reconstruite dans un harmonieux style néo-roman en 1902.
Éclairée d’un beau programme de vitraux hagiographiques de Gustave-Pierre Dagrand (1903), l’église Saint-Siméon se pare de l’ancienne chaire à prêcher de l’église Notre-Dame des Cordeliers.
Cette chaire, œuvre éminente des sculpteurs gourdonnais Tournié (fin XVIIe siècle) est classée au titre des Monuments historiques. Elle figure les mystères de la vie de saint François d’Assise.
⛪ Visite libre de l’église Saint-Siméon-le-Stylite
© Commune de Gourdon 2025
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