Animation chauves-souris, La Coulée Verte de Colombes, Colombes

Informations pratiques

Animation chauves-souris 26 et 28 août La Coulée Verte de Colombes Hauts-de-Seine

Places limitées à 20

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-26T17:00:00+02:00 – 2026-08-26T19:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T16:00:00+02:00 – 2026-08-28T18:00:00+02:00

Venez découvrir le monde fascinant des chauves-souris avecl’histoire de Pipo la pipistrelle dans une grotte immersive au chalet de la Coulée Verte. Connaissancces morphologiques de ces mammifères, vidéos, fabrication de gîtes, petite histoire, quizz, puzzle….voilà de quoi vous émerveiller

La Coulée Verte de Colombes 109 rue des Monts Clairs 92700 Colombes Colombes 92700 Centre Hauts-de-Seine Île-de-France 0147849161 [{« type »: « email », « value »: « couleeverte@mairie-colombes.fr »}] La Coulée Verte est une ancienne voir ferrée sur laquelle la végétation a reprisses droits. Cet espace naturel est géré de façon écologique. Il est le support de nombreuses animations de sensibilisation à l’environnement. SNCF gare de Colombes ou gare des Vallées

Histoire, quizz dans une grotte immersive puis fabrication de gîtes

Nelly Bejjani