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Les chauves-souris en hibernation, « Le chalet » de la Coulée Verte de Colombes, Colombes

mercredi 26 août 2026 · "Le chalet" de la Coulée Verte de Colombes · Colombes

Les chauves-souris en hibernation, « Le chalet » de la Coulée Verte de Colombes, Colombes

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Lieu
"Le chalet" de la Coulée Verte de Colombes
Adresse
107 bis rue des monts clairs 92700 Colombes
Ville
92700 Colombes
Département
Hauts-de-Seine
Tarif
Sur inscription

Les chauves-souris en hibernation 26 et 28 août « Le chalet » de la Coulée Verte de Colombes Hauts-de-Seine

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-26T17:00:00+02:00 – 2026-08-26T19:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T16:00:00+02:00 – 2026-08-28T18:00:00+02:00

Venez découvrir le monde des chauves-souris avec l’histoire de Pipo la pipistrelle dans une grotte immersive au chalet de la Coulée verte.
Connaissances morphologiques de ces mammifères, vidéos, fabrication de gîtes, petite histoire, quizz, puzzle …Voilà de quoi vous émerveiller !

« Le chalet » de la Coulée Verte de Colombes 107 bis rue des monts clairs 92700 Colombes Colombes 92700 Vallées Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « couleeverte@mairie-colombes.fr »}]
Découverte immersive des chauves-souris dans une grotte artificielle découverte construction de gîtes

N. Bejjani

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