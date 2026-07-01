Nuit internationale de la Chauve-souris, Maison du garde barrière, Colombes

Informations pratiques

Nuit internationale de la Chauve-souris Vendredi 28 août, 20h00 Maison du garde barrière Hauts-de-Seine

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T20:00:00+02:00 – 2026-08-28T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T20:00:00+02:00 – 2026-08-28T23:00:00+02:00

Vous passez une « bad day », venez passer une « Bat night » et découvrez cet animal mystérieux et adorable qui vole furtivement au dessus de vous. Diaporama et sortie de terrain.

Maison du garde barrière 109 rue des Monts clairs, 92700 Colombes Colombes 92700 Vallées Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « couleeverte@mairie-colombes.fr »}]

Diaporama et sortie de découverte diaporama sortie

M. Caroff