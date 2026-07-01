Nuit Internationale de la chauve-souris, La Coulée Verte de Colombes, Colombes

Informations pratiques

Nuit Internationale de la chauve-souris Vendredi 28 août, 20h00 La Coulée Verte de Colombes Hauts-de-Seine

Gratuit dès 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T20:00:00+02:00 – 2026-08-28T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T20:00:00+02:00 – 2026-08-28T23:00:00+02:00

Le public sera accueilli sur le terrain de l’ancienne maison du garde barrière pour découvrir toute la vie des chauves-souris au travers d’un diaporama: reproduction, hibernation, nourriture, logis, preotection…

Puis s’ensuivra une déambulation dans la Coulée Verte (ancienne voie ferrée)sur 500 m avec un détecteur des ultras sons émis par ces mammifères. Vous connaitrez ainsi le nom de ces mystérieuses inconnues.

La Coulée Verte de Colombes 109 rue des Monts Clairs 92700 Colombes Colombes 92700 Centre Hauts-de-Seine Île-de-France 0147849161 [{« type »: « email », « value »: « couleeverte@mairie-colombes.fr »}] La Coulée Verte est une ancienne voir ferrée sur laquelle la végétation a reprisses droits. Cet espace naturel est géré de façon écologique. Il est le support de nombreuses animations de sensibilisation à l’environnement. SNCF gare de Colombes ou gare des Vallées

Diaporama en plein air puis sortie de terrain avec Bad Box

Laurent Thibedore