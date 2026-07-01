UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Colombes

Les chauves-souris en hibernation, La Coulée Verte de Colombes, Colombes

lundi 24 août 2026 · La Coulée Verte de Colombes · Colombes

Les chauves-souris en hibernation, La Coulée Verte de Colombes, Colombes

Informations pratiques

Début
lundi 24 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Lieu
La Coulée Verte de Colombes
Adresse
109 rue des Monts Clairs 92700 Colombes
Ville
92700 Colombes
Département
Hauts-de-Seine

Les chauves-souris en hibernation 24 – 28 août La Coulée Verte de Colombes Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-24T09:00:00+02:00 – 2026-08-24T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-28T09:00:00+02:00 – 2026-08-28T16:30:00+02:00

La Coulée Verte de Colombes 109 rue des Monts Clairs 92700 Colombes Colombes 92700 Centre Hauts-de-Seine Île-de-France 0147849161 La Coulée Verte est une ancienne voir ferrée sur laquelle la végétation a reprisses droits. Cet espace naturel est géré de façon écologique. Il est le support de nombreuses animations de sensibilisation à l’environnement. SNCF gare de Colombes ou gare des Vallées
Exposition de photos de chauves-souris dans leurs abris hivernaux

Laurent Thibedore

À voir aussi à Colombes (Hauts-de-Seine)