Les chauves-souris en hibernation, La Coulée Verte de Colombes, Colombes

Informations pratiques

Les chauves-souris en hibernation 24 – 28 août La Coulée Verte de Colombes Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-24T09:00:00+02:00 – 2026-08-24T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-28T09:00:00+02:00 – 2026-08-28T16:30:00+02:00

La Coulée Verte de Colombes 109 rue des Monts Clairs 92700 Colombes Colombes 92700 Centre Hauts-de-Seine Île-de-France 0147849161 La Coulée Verte est une ancienne voir ferrée sur laquelle la végétation a reprisses droits. Cet espace naturel est géré de façon écologique. Il est le support de nombreuses animations de sensibilisation à l’environnement. SNCF gare de Colombes ou gare des Vallées

Exposition de photos de chauves-souris dans leurs abris hivernaux

Laurent Thibedore