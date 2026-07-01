Les chauves-souris en hibernation, La Coulée Verte de Colombes, Colombes
lundi 24 août 2026 · La Coulée Verte de Colombes · Colombes
Informations pratiques
Les chauves-souris en hibernation 24 – 28 août La Coulée Verte de Colombes Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-24T09:00:00+02:00 – 2026-08-24T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-28T09:00:00+02:00 – 2026-08-28T16:30:00+02:00
La Coulée Verte de Colombes 109 rue des Monts Clairs 92700 Colombes Colombes 92700 Centre Hauts-de-Seine Île-de-France 0147849161 La Coulée Verte est une ancienne voir ferrée sur laquelle la végétation a reprisses droits. Cet espace naturel est géré de façon écologique. Il est le support de nombreuses animations de sensibilisation à l’environnement. SNCF gare de Colombes ou gare des Vallées
Exposition de photos de chauves-souris dans leurs abris hivernaux
Laurent Thibedore
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