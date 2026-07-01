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Les chauves-souris en hibernation, wagon exposition de la Coulée Verte de Colombes, Colombes

lundi 24 août 2026 · wagon exposition de la Coulée Verte de Colombes · Colombes

Les chauves-souris en hibernation, wagon exposition de la Coulée Verte de Colombes, Colombes

Informations pratiques

Début
lundi 24 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Lieu
wagon exposition de la Coulée Verte de Colombes
Adresse
107 bis rue des Monts clairs 92700 Colombes
Ville
92700 Colombes
Département
Hauts-de-Seine
Tarif
Entrée libre

Les chauves-souris en hibernation 24 – 28 août wagon exposition de la Coulée Verte de Colombes Hauts-de-Seine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-24T09:00:00+02:00 – 2026-08-24T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-28T09:00:00+02:00 – 2026-08-28T16:30:00+02:00

Découvrez les photographies de chauves-souris prises dans les cavités hivernales.

wagon exposition de la Coulée Verte de Colombes 107 bis rue des Monts clairs 92700 Colombes Colombes 92700 Vallées Hauts-de-Seine Île-de-France
Exposition photographique des chauves-souris en hiver Exposition photographies

L.Thibedore

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