Les chauves-souris en hibernation, wagon exposition de la Coulée Verte de Colombes, Colombes

lundi 24 août 2026 · wagon exposition de la Coulée Verte de Colombes · Colombes

Informations pratiques

Les chauves-souris en hibernation 24 – 28 août wagon exposition de la Coulée Verte de Colombes Hauts-de-Seine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-24T09:00:00+02:00 – 2026-08-24T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-28T09:00:00+02:00 – 2026-08-28T16:30:00+02:00

Découvrez les photographies de chauves-souris prises dans les cavités hivernales.

wagon exposition de la Coulée Verte de Colombes 107 bis rue des Monts clairs 92700 Colombes Colombes 92700 Vallées Hauts-de-Seine Île-de-France

Exposition photographique des chauves-souris en hiver Exposition photographies

L.Thibedore