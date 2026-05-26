Animation Concert à la Guinguette Côté cour(t) Guinguette Côté Cour(t) La Rochelle
Animation Concert à la Guinguette Côté cour(t) Guinguette Côté Cour(t) La Rochelle vendredi 5 juin 2026.
La Rochelle
Animation Concert à la Guinguette Côté cour(t)
Guinguette Côté Cour(t) 19 rue Lambertz La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-08-01 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Tous les vendredis de l’été (ou presque), venez vibrer avec nous & découvrir des groupes sélectionnés par nos soins, de la région ou d’ailleurs. Entre rock, blues et musiques du monde, reprises ou compositions, il y en aura pour tous les goûts !
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Guinguette Côté Cour(t) 19 rue Lambertz La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 44 19 63 cotecourtlarochelle@gmail.com
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English :
Every Friday throughout the summer (or nearly every Friday), come and join in the fun & discover our hand-picked bands from the region and beyond. Rock, blues and world music, covers or compositions, there’s something for everyone!
L’événement Animation Concert à la Guinguette Côté cour(t) La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-22 par Nous La Rochelle
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