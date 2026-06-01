Animation d’Arts Martiaux Historiques Européens (AMHE), Château fort de Sedan, Sedan

Animation d’Arts Martiaux Historiques Européens (AMHE) 13 et 14 juin Château fort de Sedan Ardennes

Accès libre, dans la cour du château fort de Sedan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T13:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00

A l’occasion des journées européennes de l’archéologie, découvrez notre patrimoine sous un autre angle ! La Ville de Sedan vous propose des visites guidées gratuites sur réservation et une animation dans la cour du château fort.

Animation d’Arts Martiaux Historiques Européens (AMHE)

« Comment manier l’épée, la lance, la pique, la hallebarde et la dague durant le XVIe siècle ? »

Proposée par l’association REGHT (Recherche et Expérimentation du Geste Historique et Technique)

Samedi 13 juin de 15h à 18h (6 démonstrations de 30 min.) et dimanche 14 juin de 11h à 12h et de 13h à 16h (8 démonstrations)

Accès libre

Cour du château fort

Quelle est la différence entre les règles et les codes d’un tournoi, d’un combat à la barrière et celles d’une confrérie d’escrimeurs au XVIe siècle ? C’est ce que propose l’association REGHT, créée en 2010 et spécialisée dans l’étude des traités d’escrime du XIVe au XVIe siècle. Au programme : démonstrations, explications sur le maniement des armes et les types de combats, et interactions avec le public (questions, manipulation encadrée du matériel, simulateurs en mousse ou en nylon).

ATTENTION ! L’ENTREE AU CHATEAU FORT N’EST PAS GRATUITE PENDANT LES JOURNEES DE L’ARCHEOLOGIE (GESTION PAR UN DELEGATAIRE DE SERVICE PUBLIC). PAR CONTRE, LES MANIFESTATIONS ORGANISEES PAR LA VILLE DE SEDAN SONT GRATUITES SUR RESERVATION OBLIGATOIRE A LA MAISON DU PATRIMOINE au 03.24.27.84.85.

Château fort de Sedan Cour du château 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est 03 24 29 98 80 http://www.chateau-fort-sedan.fr Le château fort de Sedan est la plus grande forteresse d’Europe. Construit à partir de 1424 sur plus d’un siècle et demi, il se déploie sur 35 000 m². Une partie des collections du Musée municipal de Sedan, créé en 1879, présente l’histoire de la principauté de Sedan jusqu’en 1642, lors du rattachement à la France, et les grands événements et personnages sedanais jusqu’à la guerre de 1870-1871. A34 sortie 4 ou 3 suivre la direction Sedan Centre / Sedan Château

Gare de Sedan : château à 25 min à pied

Voie verte : château à 10 min en vélo

Bus de la communauté d’agglomération Ardenne Métropole

« Comment manier l’épée, la lance, la hallebarde et la dague à la fin du Moyen Âge et à la Renaissance dans un contexte ludique ?

© Association REGHT (Recherche et Expérimentation du Geste Historique et Technique