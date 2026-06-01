Visite-conférence dans l’exposition « Secrets d’armures : histoire, fabrication, manipulation et montage », Château fort de Sedan, Sedan

Visite-conférence dans l’exposition « Secrets d’armures : histoire, fabrication, manipulation et montage » 13 et 14 juin Château fort de Sedan Ardennes

limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T18:00:00+02:00 – 2026-06-13T19:15:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T11:15:00+02:00

A l’occasion des journées européennes de l’archéologie, découvrez notre patrimoine sous un autre angle ! La Ville de Sedan vous propose des visites guidées gratuites sur réservation et une animation dans la cour du château fort.

Visite-conférence dans l’exposition

« Secrets d’armures : histoire, fabrication, manipulation et montage »

Proposée par Olivier Renaudeau, conservateur du département Ancien Régime du musée de l’Armée – Invalides

Samedi 13 juin à 18h et dimanche 14 juin à 10h

Gratuit sur réservation obligatoire au 03.24.27.84.85

RDV devant le café La Marck

Vous découvrirez les détails de deux armures remarquables : l’armure de Robert III de La Marck fabriquée dans l’atelier anglais de Greenwich et l’armure « à Mars, à la Victoire » fabriquée dans les ateliers français pour le roi Charles IX. Le conservateur du musée de l’Armée manipulera ses belles armures devant vous ! Il vous montrera la construction et les techniques de décoration de ces œuvres, en laissant un assez large temps de dialogue et de réponse à vos questions.

ATTENTION ! L’ENTREE AU CHATEAU FORT N’EST PAS GRATUITE PENDANT LES JOURNEES DE L’ARCHEOLOGIE (GESTION PAR UN DELEGATAIRE DE SERVICE PUBLIC). PAR CONTRE, LES MANIFESTATIONS ORGANISEES PAR LA VILLE DE SEDAN SONT GRATUITES SUR RESERVATION OBLIGATOIRE A LA MAISON DU PATRIMOINE au 03.24.27.84.85.

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Gare de Sedan : château à 25 min à pied

Voie verte : château à 10 min en vélo

Bus de la communauté d’agglomération Ardenne Métropole

A l’occasion des journées européennes de l’archéologie, découvrez notre patrimoine sous un autre angle ! La Ville de Sedan vous propose des visites guidées gratuites sur réservation et une animation …

© Musée du château fort, Ville de Sedan