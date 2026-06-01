Atelier « Réparer les pots cassés » au musée du château fort de Sedan, Château fort de Sedan, Sedan
Atelier « Réparer les pots cassés » au musée du château fort de Sedan, Château fort de Sedan, Sedan vendredi 12 juin 2026.
Atelier « Réparer les pots cassés » au musée du château fort de Sedan Vendredi 12 juin, 08h45 Château fort de Sedan Ardennes
Sur réservation, limité à 30 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T08:45:00+02:00 – 2026-06-12T16:15:00+02:00
Fin : 2026-06-12T08:45:00+02:00 – 2026-06-12T16:15:00+02:00
Le vendredi 12 juin sera une journée consacrée aux scolaires :
Visite du musée suivi d’un atelier sur l’archéologie proposé par le Centre ardennais de recherche archéologique (CARA)
Sur inscription auprès de la Maison du Patrimoine : educ.patrimoine@ville-sedan.fr
Visite flash dans le musée du château fort (15 min) puis atelier « Réparer les pots cassés » (1 h)
Horaires : 8h45-10h / 10h15-11h30 / 13h30-14h45 / 15h-16h15
Réservations possibles pour 4 classes.
Château fort de Sedan Cour du château 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est 03 24 29 98 80 http://www.chateau-fort-sedan.fr [{« link »: « mailto:educ.patrimoine@ville-sedan.fr »}] Le château fort de Sedan est la plus grande forteresse d’Europe. Construit à partir de 1424 sur plus d’un siècle et demi, il se déploie sur 35 000 m². Une partie des collections du Musée municipal de Sedan, créé en 1879, présente l’histoire de la principauté de Sedan jusqu’en 1642, lors du rattachement à la France, et les grands événements et personnages sedanais jusqu’à la guerre de 1870-1871. A34 sortie 4 ou 3 suivre la direction Sedan Centre / Sedan Château
Gare de Sedan : château à 25 min à pied
Voie verte : château à 10 min en vélo
Bus de la communauté d’agglomération Ardenne Métropole
Le vendredi 12 juin sera une journée consacrée aux scolaires :
© collection Musée du château fort, Ville de Sedan / Centre ardennais de recherche archéologique
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