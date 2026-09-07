Animation : défiez-vous en famille au Jeu de l’oie Géant, centre d’histoire, Souchez

Informations pratiques

Animation : défiez-vous en famille au Jeu de l’oie Géant Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 centre d’histoire Pas-de-Calais

6 pions par session, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, jouez en famille ou entre amis au Centre d’Histoire du Mémorial’ 14-18 Notre-Dame-de-Lorette !

C’est un grand classique des jeux de société traditionnels qui nous renvoie à un tendre souvenir d’enfance : le jeu de l’oie. Les équipes du Centre d’histoire du Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette ont créé une version « géante » de ce jeu utilisé comme outil de propagande pendant la Première Guerre mondiale.

Pour avancer dans le jeu, les participants devront répondre à plusieurs questions : vie des soldats dans les tranchées, objets à retrouver dans le Centre d’histoire, culture générale… Tout le monde peut jouer : les questions comportent plusieurs niveaux de difficultés pour les enfants et les parents.

Infos pratiques :

Un enfant doit être obligatoirement accompagné d’un adulte

Jeu en accès libre de 14h à 18h le samedi 19 septembre.

1 place réservée = un pion pour un à quatre participant(s)

Rendez-vous au Centre d’Histoire du Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette, 102 rue Pasteur à Souchez

centre d’histoire 102 rue Pasteur 62153 Souchez Souchez 62153 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321748315 https://memorial1418.com/ 3 sites différents et 3 expériences complémentaires pour comprendre la Première Guerre mondiale, se souvenir et rendre hommage à tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour la paix.

Commencez votre découverte du Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette par le centre d’Histoire au pied de la colline Notre-Dame-de-Lorette. Son architecture faite de cubes de béton noir et son exposition permanente avec objets, photographies en grand format.

ANNEAU DE LA MÉMOIRE

Pour se souvenir et rendre hommage à toutes ces vies sacrifiées pendant la Grande Guerre, l’Anneau de la Mémoire, mémorial international, rassemble depuis 2014 les noms de près de 580.000 soldats tombés sur le territoire de Nord Pas-de-Calais entre 1914 et 1918.

NÉCROPOLE DE LORETTE

Au sommet de la colline Notre-Dame-de-Lorette, à Ablain-Saint-Nazaire, dorment pour l’éternité les corps de plus de 42 000 soldats français morts pendant la Première Guerre Mondiale sur le front de l’Artois et des Flandres françaises et belges. parking, accessible PMR

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, jouez en famille ou entre amis au Centre d’Histoire du Mémorial’ 14-18 Notre-Dame-de-Lorette !

©Mémorial1418