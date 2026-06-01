Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Animation-dégustation à So.bio Alès, So.bio Alès, Alès

Animation-dégustation à So.bio Alès, So.bio Alès, Alès

Animation-dégustation à So.bio Alès, So.bio Alès, Alès vendredi 5 juin 2026.

Lieu : So.bio Alès

Adresse : 117 rue André Malraux 30100 Alès

Ville : 30100 Alès

Département : Gard

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Animation-dégustation à So.bio Alès Vendredi 5 juin, 10h00 So.bio Alès Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Venez découvrir ou redécouvrir les produits des entreprises bio de la région avec ces animations-dégustations offertes toute la journée en magasin. Et dans certains magasins, une remise vous attend !
Animations organisées par Ocebio et Interbio Occitanie, les entreprises bio d’Occitanie, avec le soutien de la Région Occitanie.

So.bio Alès 117 rue André Malraux 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Franchissez le seuil des magasins bio près de chez vous… c’est plein de bons produits locaux fabriqués dans votre région !

À voir aussi à Alès (Gard)