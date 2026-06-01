Animation-dégustation à So.bio Alès, So.bio Alès, Alès
Animation-dégustation à So.bio Alès, So.bio Alès, Alès vendredi 5 juin 2026.
Animation-dégustation à So.bio Alès Vendredi 5 juin, 10h00 So.bio Alès Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
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Animations organisées par Ocebio et Interbio Occitanie, les entreprises bio d’Occitanie, avec le soutien de la Région Occitanie.
So.bio Alès 117 rue André Malraux 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
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