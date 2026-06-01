Animation-dégustation à So.bio Alès, So.bio Alès, Alès

Animation-dégustation à So.bio Alès Vendredi 5 juin, 10h00 So.bio Alès Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Venez découvrir ou redécouvrir les produits des entreprises bio de la région avec ces animations-dégustations offertes toute la journée en magasin. Et dans certains magasins, une remise vous attend !

Animations organisées par Ocebio et Interbio Occitanie, les entreprises bio d’Occitanie, avec le soutien de la Région Occitanie.

So.bio Alès 117 rue André Malraux 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Franchissez le seuil des magasins bio près de chez vous… c’est plein de bons produits locaux fabriqués dans votre région !