Caen

Animation dis, tu dors ?

Place Blot Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 20:00:00

fin : 2026-08-20 22:30:00

Date(s) :

2026-08-20

Partez à la découverte de la faune de la nuit au moment où elle est le plus présente. Parce que la nuit n’est pas forcément le moment où tout le monde dort, cette balade vous invite à découvrir les noctambules de

la nature. Circuit de 3 km, proposé par le CPIE Vallée de l’Orne.

Lors de cette animation nocturne, le public est invité à partir à la découverte de la faune nocturne, chauve-souris, hérissons, crapauds…

Lorsque qu’enfin la ville s’endort, la faune sauvage nocturne enfile ses habits de lumière…

Départ Jardin des Plantes. Inscriptions accueil-ev@caen.fr. Animation en partenariat avec le CPIE Vallée de l’Orne. .

Place Blot Caen 14000 Calvados Normandie accueil-ev@caen.fr

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English : Animation dis, tu dors ?

Discover the fauna of the night when it is most present. Because night is not necessarily the time when everyone sleeps, this walk invites you to discover nature’s night owls.

of nature. A 3km walk organised by the CPIE Vallée de l’Orne.

L’événement Animation dis, tu dors ? Caen a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Caen la Mer