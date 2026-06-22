Animation en forêt pour les 7-10 ans Ploemel
vendredi 17 juillet 2026 · Ploemel
Informations pratiques
Ploemel
Animation en forêt pour les 7-10 ans
La Belle Folie Ploemel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 15:00:00
fin : 2026-08-14 18:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-08-14 2026-08-21
Explorer, observer, apprendre à scier en toute sécurité.
Construire une cabane, jouer les aventuriers dans la forêt de la Belle Folie.
Vêtements longs recommandés.
Apporter une gourde et un goûter.
Groupe de 5 enfants minimum sinon l’atelier est annulé.
Maximum 10 enfants .
La Belle Folie Ploemel 56400 Morbihan Bretagne +33 7 82 89 98 35
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English :
L’événement Animation en forêt pour les 7-10 ans Ploemel a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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