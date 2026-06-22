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AGENDA · Ploemel

Animation en forêt pour les 7-10 ans Ploemel

vendredi 17 juillet 2026 · Ploemel

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
La Belle Folie
Ville
56400 Ploemel
Département
Morbihan
Tarif

Ploemel

Animation en forêt pour les 7-10 ans

La Belle Folie Ploemel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 15:00:00
fin : 2026-08-14 18:00:00

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-08-14 2026-08-21

Explorer, observer, apprendre à scier en toute sécurité.
Construire une cabane, jouer les aventuriers dans la forêt de la Belle Folie.

Vêtements longs recommandés.
Apporter une gourde et un goûter.
Groupe de 5 enfants minimum sinon l’atelier est annulé.
Maximum 10 enfants   .

La Belle Folie Ploemel 56400 Morbihan Bretagne +33 7 82 89 98 35 

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English :

L’événement Animation en forêt pour les 7-10 ans Ploemel a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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