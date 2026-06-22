Informations pratiques

Ploemel

Animation en forêt pour les 7-10 ans

La Belle Folie Ploemel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 15:00:00

fin : 2026-08-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-08-14 2026-08-21

Explorer, observer, apprendre à scier en toute sécurité.

Construire une cabane, jouer les aventuriers dans la forêt de la Belle Folie.

Vêtements longs recommandés.

Apporter une gourde et un goûter.

Groupe de 5 enfants minimum sinon l’atelier est annulé.

Maximum 10 enfants .

La Belle Folie Ploemel 56400 Morbihan Bretagne +33 7 82 89 98 35

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English :

L’événement Animation en forêt pour les 7-10 ans Ploemel a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon