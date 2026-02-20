Animation enfant : Entre Faïence et Moyen Age, Esplanade du Palais Ducal de Nevers, Nevers
mercredi 21 octobre 2026 · Esplanade du Palais Ducal de Nevers · Nevers
Informations pratiques
Animation enfant : Entre Faïence et Moyen Age Mercredi 21 octobre, 10h30 Esplanade du Palais Ducal de Nevers Nièvre
Tarifs : 5€ enfant / 3€ accompagnant.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-21T10:30:00+02:00 – 2026-10-21T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-21T10:30:00+02:00 – 2026-10-21T12:00:00+02:00
Animation enfant : Entre Faïence et Moyen Âge
Plongez dans un voyage unique à travers le temps, au carrefour de l’art et de l’histoire ! Cette animation, spécialement conçue pour les jeunes de 6 à 12 ans, les invite à découvrir deux trésors emblématiques de Nevers : la faïence et la majestueuse Porte du Croux, vestige du Moyen Âge. Cette activité mêle exploration, créativité et apprentissage.
Cette animation est proposée par l’Office de Tourisme aux enfants âgés de 6 à 11 ans.
Pas d’enfant en-dessous de cet âge, 2 accompagnants max par enfant.
Rendez-vous à 10h30, sur l’esplanade du Palais ducal le 21 octobre.
Durée : 1h30. Max : 15 enfants / 15 adultes (30 personnes).
Enfants obligatoirement accompagnés d’un adulte.
Tarifs : 5€ enfant / 3€ accompagnant.
Réservation et billetterie obligatoire à l’Office de Tourisme.
Pas de remboursement.
L’Office de Tourisme se réserve le droit d’annuler la visite en cas de force majeure.
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2 trésors emblématiques de Nevers à découvrir visite animation
(c) Lucile Saum-Decuns
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