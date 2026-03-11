Animation enfant Les 5 sens au Parc Salengro Esplanade du Palais ducal Nevers

Animation enfant Les 5 sens au Parc Salengro

Esplanade du Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers Nièvre

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:30:00

fin : 2026-08-05 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-05

Animation enfant Les 5 sens au Parc Salengro

Active tes super-sens et explore le Parc Salengro autrement. Tu pourras sentir, toucher, écouter, observer et peut être même gouter. Curiosité, imagination et courage seront nécessaire pour cette belle aventure.

Cette animation est proposée par l’Office de Tourisme Cap Grand Nevers aux enfants âgés de 6 à 11 ans.

Pas d’enfant en-dessous de cet âge. Enfants obligatoirement accompagnés d’un adulte (1 min par enfant). L’accompagnant doit payer sa place.

Rendez-vous sur l’esplanade du Palais Ducal les mercredis 15 juillet et 5 août à 10h30.

Durée 1h30. Max 15 enfants 15 adultes (30 personnes).

Tarifs 5€ enfant 3€ accompagnant.

Billetterie obligatoire à l’Office de Tourisme Cap Grand Nevers.

Pas de remboursement.

L’Office de Tourisme se réserve le droit d’annuler la visite en cas de force majeure (mauvais temps, forte chaleur) .

Esplanade du Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 46 00 contact@nevers-tourisme.com

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English : Animation enfant Les 5 sens au Parc Salengro

L’événement Animation enfant Les 5 sens au Parc Salengro Nevers a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Nevers