Animation famille, Le mystère de Saint-Denis du Payré Pôle des Espaces Naturels Saint-Denis-du-Payré

Informations pratiques

Saint-Denis-du-Payré

Animation famille, Le mystère de Saint-Denis du Payré

Pôle des Espaces Naturels 2, Rue du 8 mai Saint-Denis-du-Payré Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 09:00:00

fin : 2026-08-19 11:00:00

Date(s) :

2026-08-11 2026-08-19 2026-08-26

Depuis quelques temps, des objets en tout genre disparaissent à Saint-Denis du Payré. Le village a besoin de trouver qui est le responsable. Venez chercher indices, témoins… pour nous aider à résoudre cette enquête!

Depuis quelques temps, des objets en tout genre disparaissent à Saint-Denis du Payré. Le village a besoin de trouver qui est le responsable. Venez chercher indices, témoins… pour nous aider à résoudre cette enquête!

Sur réservation.

A partir de 7 ans. .

Pôle des Espaces Naturels 2, Rue du 8 mai Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For some time now, all sorts of items have been disappearing in %E0 Saint-Denis du Payr%E9. The village needs to find out who is responsible. Come look for clues and witnesses… to help us %E0 solve this case!

L’événement Animation famille, Le mystère de Saint-Denis du Payré Saint-Denis-du-Payré a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud