Animation famille, Le mystère de Saint-Denis du Payré Pôle des Espaces Naturels Saint-Denis-du-Payré
mardi 11 août 2026 · Pôle des Espaces Naturels · Saint-Denis-du-Payré
Informations pratiques
Saint-Denis-du-Payré
Animation famille, Le mystère de Saint-Denis du Payré
Pôle des Espaces Naturels 2, Rue du 8 mai Saint-Denis-du-Payré Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 09:00:00
fin : 2026-08-19 11:00:00
Date(s) :
2026-08-11 2026-08-19 2026-08-26
Depuis quelques temps, des objets en tout genre disparaissent à Saint-Denis du Payré. Le village a besoin de trouver qui est le responsable. Venez chercher indices, témoins… pour nous aider à résoudre cette enquête!
Depuis quelques temps, des objets en tout genre disparaissent à Saint-Denis du Payré. Le village a besoin de trouver qui est le responsable. Venez chercher indices, témoins… pour nous aider à résoudre cette enquête!
Sur réservation.
A partir de 7 ans. .
Pôle des Espaces Naturels 2, Rue du 8 mai Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
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English :
For some time now, all sorts of items have been disappearing in %E0 Saint-Denis du Payr%E9. The village needs to find out who is responsible. Come look for clues and witnesses… to help us %E0 solve this case!
L’événement Animation famille, Le mystère de Saint-Denis du Payré Saint-Denis-du-Payré a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud