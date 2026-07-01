Animation nature, La Réserve naturelle au crépuscule Pôle des Espaces Naturels Saint-Denis-du-Payré

Informations pratiques

Saint-Denis-du-Payré

Animation nature, La Réserve naturelle au crépuscule

Pôle des Espaces Naturels 2, Rue du 8 Mai Saint-Denis-du-Payré Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 21:00:00

fin : 2026-07-28 23:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-13

Dans une ambiance feutrée de nouveaux animaux, pas forcément ailés, investissent la réserve naturelle. Mais se laisseront-ils admirer ? Mystère…

Partons à la découverte de la réserve naturelle au crépuscule. Dans une ambiance feutrée de nouveaux animaux, pas forcément ailés, investissent les lieux. Pour avoir plus de chance de pouvoir les observer nous irons au cœur de la réserve. Mais se laisseront-ils admirer ? Mystère…

Animation gratuite. Sur réservation.

Enfants à partir de 7 ans. .

Pôle des Espaces Naturels 2, Rue du 8 Mai Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

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English :

In a muffled atmosphere, new animals, not necessarily winged, invest the natural reserve. But will they let themselves be admired? A mystery…

L’événement Animation nature, La Réserve naturelle au crépuscule Saint-Denis-du-Payré a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud