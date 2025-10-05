Sortie nature, À la rencontre des animaux nocturnes Saint-Denis-du-Payré
jeudi 20 août 2026 · Saint-Denis-du-Payré
Informations pratiques
Saint-Denis-du-Payré
Sortie nature, À la rencontre des animaux nocturnes
2, Rue du 8 mai Saint-Denis-du-Payré Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:45:00
fin : 2026-08-20 22:45:00
Date(s) :
2026-08-20
La nuit tous les oiseaux sont gris ? Lors d’une balade nocturne venez découvrir les espèces qui animent le village à la nuit tombée: Rapaces nocturnes, chauve-souris et papillons… Après une courte présentation en salle, mettez vos sens en éveil et laissez-vous guider par vos oreilles.
La nuit tous les oiseaux sont gris ? Lors d’une balade nocturne venez découvrir les espèces qui animent le village à la nuit tombée: Rapaces nocturnes, chauve-souris et papillons… Après une courte présentation en salle, mettez vos sens en éveil et laissez-vous guider par vos oreilles lors d’une balade sensorielle et ludique au cours de laquelle nous découvrirons la magie de la nuit. Prévoir une lampe frontale.
Sur réservation. Enfants à partir de 7 ans. .
2, Rue du 8 mai Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
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English :
At night all the birds are grey? During a nocturnal walk, come and discover the species that animate the village at nightfall: night raptors, bats and butterflies… After a short presentation in the room, put your senses on alert and let your ears guide you.
L’événement Sortie nature, À la rencontre des animaux nocturnes Saint-Denis-du-Payré a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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