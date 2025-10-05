Informations pratiques

Saint-Denis-du-Payré

Sortie nature, À la rencontre des animaux nocturnes

2, Rue du 8 mai Saint-Denis-du-Payré Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 20:45:00

fin : 2026-08-20 22:45:00

Date(s) :

2026-08-20

La nuit tous les oiseaux sont gris ? Lors d’une balade nocturne venez découvrir les espèces qui animent le village à la nuit tombée: Rapaces nocturnes, chauve-souris et papillons… Après une courte présentation en salle, mettez vos sens en éveil et laissez-vous guider par vos oreilles.

La nuit tous les oiseaux sont gris ? Lors d’une balade nocturne venez découvrir les espèces qui animent le village à la nuit tombée: Rapaces nocturnes, chauve-souris et papillons… Après une courte présentation en salle, mettez vos sens en éveil et laissez-vous guider par vos oreilles lors d’une balade sensorielle et ludique au cours de laquelle nous découvrirons la magie de la nuit. Prévoir une lampe frontale.

Sur réservation. Enfants à partir de 7 ans. .

2, Rue du 8 mai Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

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English :

At night all the birds are grey? During a nocturnal walk, come and discover the species that animate the village at nightfall: night raptors, bats and butterflies… After a short presentation in the room, put your senses on alert and let your ears guide you.

L’événement Sortie nature, À la rencontre des animaux nocturnes Saint-Denis-du-Payré a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud