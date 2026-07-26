Informations pratiques

Langeac

Animation familles atelier goûter-jeux et lecture à l’île d’amour

île d’amour Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 16:00:00

fin : 2026-08-27 17:30:00

Date(s) :

2026-08-27

Venez participer à un atelier-jeux et lecture et passer un moment convivial.

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île d’amour Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 96 49 numerique.labruyere@orange.fr

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English :

Come join us for a games and reading workshop and enjoy a fun time together.

L’événement Animation familles atelier goûter-jeux et lecture à l’île d’amour Langeac a été mis à jour le 2026-07-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier