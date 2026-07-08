Informations pratiques

La Rochelle

Animation Festival Polynésien

avenue du Lazaret La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 10:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-13

Nouvelle édition du festival Polynésien de La Rochelle, dans le cadre de Minimes en fête

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avenue du Lazaret La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 20 36 21 tehiroatumu.987@gmail.com

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English :

New edition of the Polynesian Festival in La Rochelle, as part of Minimes en fête

L’événement Animation Festival Polynésien La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-03 par Nous La Rochelle