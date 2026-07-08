UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Rochelle

Animation Festival Polynésien La Rochelle

jeudi 13 août 2026 · La Rochelle

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
avenue du Lazaret
Ville
17000 La Rochelle
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Rochelle

Animation Festival Polynésien

avenue du Lazaret La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-13

Nouvelle édition du festival Polynésien de La Rochelle, dans le cadre de Minimes en fête
  .

avenue du Lazaret La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 20 36 21  tehiroatumu.987@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

New edition of the Polynesian Festival in La Rochelle, as part of Minimes en fête

L’événement Animation Festival Polynésien La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-03 par Nous La Rochelle

À voir aussi à La Rochelle (Charente-Maritime)