Animation Festival Polynésien La Rochelle
jeudi 13 août 2026 · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Animation Festival Polynésien
avenue du Lazaret La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-13
Nouvelle édition du festival Polynésien de La Rochelle, dans le cadre de Minimes en fête
.
avenue du Lazaret La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 20 36 21 tehiroatumu.987@gmail.com
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English :
New edition of the Polynesian Festival in La Rochelle, as part of Minimes en fête
L’événement Animation Festival Polynésien La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-03 par Nous La Rochelle
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