Animation Fête du jeux Ludothèque CSC Les Salines La Rochelle

La Rochelle

Animation Fête du jeux

Ludothèque CSC Les Salines 2 rue Philippe Chabaneix La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 19:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Comme chaque année, la Fête du Jeu revient à la Ludothèque du CSC Les Salines avec une programmation haute en couleurs et ouvrira la saison estivale !

.

Ludothèque CSC Les Salines 2 rue Philippe Chabaneix La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 44 41 60 contact@collectif-asso-larochelle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As it does every year, the Fête du Jeu returns to the Ludothèque at CSC Les Salines with a vibrant lineup of events and will kick off the summer season!

L’événement Animation Fête du jeux La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-25 par Nous La Rochelle