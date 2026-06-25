Animation Fête du jeux Ludothèque CSC Les Salines La Rochelle
Animation Fête du jeux Ludothèque CSC Les Salines La Rochelle samedi 4 juillet 2026.
La Rochelle
Animation Fête du jeux
Ludothèque CSC Les Salines 2 rue Philippe Chabaneix La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 19:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Comme chaque année, la Fête du Jeu revient à la Ludothèque du CSC Les Salines avec une programmation haute en couleurs et ouvrira la saison estivale !
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Ludothèque CSC Les Salines 2 rue Philippe Chabaneix La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 44 41 60 contact@collectif-asso-larochelle.fr
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English :
As it does every year, the Fête du Jeu returns to the Ludothèque at CSC Les Salines with a vibrant lineup of events and will kick off the summer season!
L’événement Animation Fête du jeux La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-25 par Nous La Rochelle
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