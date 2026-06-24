Animation Forum M’TOI Hotel Central Park & Spa Best Western La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Animation Forum M’TOI

Hotel Central Park & Spa Best Western 4 avenue Jean Guiton La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 20:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Un salon du bien-être intimiste dans un lieu cocooning, des professionnels locaux à votre écoute.

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Hotel Central Park & Spa Best Western 4 avenue Jean Guiton La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@sandrapierrejoz.fr

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English :

An intimate wellness fair in a cozy setting, with local professionals there to listen to you.

L’événement Animation Forum M’TOI La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-25 par Nous La Rochelle