UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Rochelle

Animation Forum M’TOI Hotel Central Park & Spa Best Western La Rochelle

samedi 4 juillet 2026 · Hotel Central Park & Spa Best Western · La Rochelle

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Hotel Central Park & Spa Best Western
Adresse
4 avenue Jean Guiton
Ville
17000 La Rochelle
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Rochelle

Animation Forum M’TOI

Hotel Central Park & Spa Best Western 4 avenue Jean Guiton La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 20:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Un salon du bien-être intimiste dans un lieu cocooning, des professionnels locaux à votre écoute.
  .

Hotel Central Park & Spa Best Western 4 avenue Jean Guiton La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   contact@sandrapierrejoz.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An intimate wellness fair in a cozy setting, with local professionals there to listen to you.

L’événement Animation Forum M’TOI La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-25 par Nous La Rochelle

À voir aussi à La Rochelle (Charente-Maritime)