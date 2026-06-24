Animation Forum M’TOI Hotel Central Park & Spa Best Western La Rochelle
samedi 4 juillet 2026 · Hotel Central Park & Spa Best Western · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Animation Forum M’TOI
Hotel Central Park & Spa Best Western 4 avenue Jean Guiton La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 20:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Un salon du bien-être intimiste dans un lieu cocooning, des professionnels locaux à votre écoute.
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Hotel Central Park & Spa Best Western 4 avenue Jean Guiton La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@sandrapierrejoz.fr
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English :
An intimate wellness fair in a cozy setting, with local professionals there to listen to you.
L’événement Animation Forum M’TOI La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-25 par Nous La Rochelle
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