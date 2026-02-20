ANIMATION HORS LES MURS, Espace Stephane Essel, Nevers

Informations pratiques

ANIMATION HORS LES MURS Mercredi 16 septembre, 14h00 Espace Stephane Essel Nièvre

Entrée libre, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T14:00:00+02:00 – 2026-09-16T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-16T14:00:00+02:00 – 2026-09-16T16:00:00+02:00

La médiathèque vient à la rencontre des habitants et du public de l’espace Stéphane Hessel afin de présenter ses services, ses ressources et les différentes formes d’accompagnement proposées aux usagers.

Entrée libre, gratuit

Espace Stéphane Hessel

20 rue Henri Fraisot – Nevers

Tout public

Espace Stephane Essel 20 rue Henri Fraisot 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03.86.68.48.50 »}]

A LA RENCONTRE DES HABITANTS ET DU PUBLIC DE L’ESPACE STÉPHANE HESSEL animations stéphanehessel

@villedenevers