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ANIMATION HORS LES MURS, Espace Stephane Essel, Nevers

mercredi 16 septembre 2026 · Espace Stephane Essel · Nevers

ANIMATION HORS LES MURS, Espace Stephane Essel, Nevers

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
Espace Stephane Essel
Adresse
20 rue Henri Fraisot 58000 Nevers
Ville
58000 Nevers
Département
Nièvre
Tarif
Entrée libre, gratuit

ANIMATION HORS LES MURS Mercredi 16 septembre, 14h00 Espace Stephane Essel Nièvre

Entrée libre, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T14:00:00+02:00 – 2026-09-16T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T14:00:00+02:00 – 2026-09-16T16:00:00+02:00

La médiathèque vient à la rencontre des habitants et du public de l’espace Stéphane Hessel afin de présenter ses services, ses ressources et les différentes formes d’accompagnement proposées aux usagers.
Entrée libre, gratuit
Espace Stéphane Hessel
20 rue Henri Fraisot – Nevers
Tout public

Espace Stephane Essel 20 rue Henri Fraisot 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03.86.68.48.50 »}]
A LA RENCONTRE DES HABITANTS ET DU PUBLIC DE L’ESPACE STÉPHANE HESSEL animations stéphanehessel

@villedenevers

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