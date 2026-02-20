ANIMATION HORS LES MURS, Espace Stephane Essel, Nevers
mercredi 16 septembre 2026 · Espace Stephane Essel · Nevers
Informations pratiques
ANIMATION HORS LES MURS Mercredi 16 septembre, 14h00 Espace Stephane Essel Nièvre
Entrée libre, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T14:00:00+02:00 – 2026-09-16T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T14:00:00+02:00 – 2026-09-16T16:00:00+02:00
La médiathèque vient à la rencontre des habitants et du public de l’espace Stéphane Hessel afin de présenter ses services, ses ressources et les différentes formes d’accompagnement proposées aux usagers.
Entrée libre, gratuit
Espace Stéphane Hessel
20 rue Henri Fraisot – Nevers
Tout public
Espace Stephane Essel 20 rue Henri Fraisot 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03.86.68.48.50 »}]
A LA RENCONTRE DES HABITANTS ET DU PUBLIC DE L’ESPACE STÉPHANE HESSEL animations stéphanehessel
@villedenevers
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