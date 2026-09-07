Animation jeune public : « À la découverte du patrimoine », CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi, Calvi

Informations pratiques

Animation jeune public : « À la découverte du patrimoine » 19 et 20 septembre CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi Haute-Corse

limité à 15 personnes – inscription conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Animation jeune public : « À la découverte du patrimoine »

À partir de 8 ans

Début à 10h (durée : environ 1h30)

Inscription conseillée par courriel : carine.carcione@isula.corsica

CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi Fort charlet 20260 Calvi Calvi 20260 Haute-Corse Corse https://centre-conservation-restauration.patrimoniu.isula.corsica [{« link »: « mailto:carine.carcione@isula.corsica »}] Centre de conservation et restauration du patrimoine mobilier de Corse sur rendez-vous

Animation jeune public : « À la découverte du patrimoine »

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