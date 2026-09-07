Restauration d’œuvre en public, CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi, Calvi

Informations pratiques

Restauration d’œuvre en public Samedi 19 septembre, 09h30, 14h30 CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Restauration d’œuvre en public par la restauratrice Christine Evrard Alberti, autour d’un tableau du début du XVIIᵉ siècle provenant de la commune de Canari.

CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi Fort charlet 20260 Calvi Calvi 20260 Haute-Corse Corse https://centre-conservation-restauration.patrimoniu.isula.corsica Centre de conservation et restauration du patrimoine mobilier de Corse sur rendez-vous

Restauration d’œuvre en public par la restauratrice Christine Evrard Alberti, autour d’un tableau du début du XVIIᵉ siècle provenant de la commune de Canari.

©ccrpmc