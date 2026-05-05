Animation jeune public : atelier de création d’un carnet en couture notariale, Bibliothèque Alexis de Tocqueville, Caen

Animation jeune public : atelier de création d’un carnet en couture notariale Samedi 19 septembre, 09h30, 13h30, 16h00 Bibliothèque Alexis de Tocqueville Calvados

10 pers. max, réservation à partir du 12/09.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Après un temps d’échange autour de l’histoire et l’emploi de ce type de reliure en création comme en conservation, Anne vous propose une découverte des gestes de la reliure par la création, l’assemblage et la couture d’un carnet entièrement personnalisé. Anne vous emmènera dans un métier ancien, vous fera découvrir des outils, des matières et une myriade de petits gestes qui vous aiderons à façonner votre carnet. Anne Liégard est relieur depuis plus de 20 ans et a installé, en 2014 à Baron-sur-Odon, l’atelier Les Liens de la Mémoire. Spécialisée en reliure classique et contemporaine, en conservation et restauration des documents anciens, elle travaille pour les collectivités, les particuliers et propose régulièrement des cours ou des stages découvertes.

Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 quai François Mitterrand, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 0231304700 https://bibliotheques.caenlamer.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 30 47 00 »}] libre

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©Virginie Meigné