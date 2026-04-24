Animation jeune public : atelier « l’heure du conte, penser le monde », Bibliothèque Alexis de Tocqueville, Caen

Animation jeune public : atelier « l’heure du conte, penser le monde » Samedi 19 septembre, 16h00 Bibliothèque Alexis de Tocqueville Calvados

Durée 30 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Des histoires pour réfléchir sur le monde qui nous entoure et aussi sur nous-mêmes.

Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 quai François Mitterrand, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 0231304700 https://bibliotheques.caenlamer.fr libre

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©Virginie Meigné