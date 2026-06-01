Animation jeune public : jeu « grand jeu des bâtisseurs d’abbayes », Abbaye-aux-Hommes – Hôtel de Ville, Caen

Animation jeune public : jeu « grand jeu des bâtisseurs d’abbayes » 19 et 20 septembre Abbaye-aux-Hommes – Hôtel de Ville Calvados

Durée 2h, réservation à partir du 1/09, 25 pers. max, dès 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

« Chers compagnons, vous voulez intégrer notre chantier de construction ? Pour cela vous allez devoir faire vos preuves ! 6 épreuves élaborées avec soin par les acteurs du chantier vous attendent.

Réussissez ces épreuves et vous participerez à la grande aventure de la construction de l’abbaye. »

Animé par l’association Casse-tête normand

Abbaye-aux-Hommes – Hôtel de Ville Esplanade Jean-Marie Louvel, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 30 42 81 https://caen.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 30 42 81 »}]

« Chers compagnons, vous voulez intégrer notre chantier de construction ? Pour cela vous allez devoir faire vos preuves ! 6 épreuves élaborées avec soin par les acteurs du chantier vous attendent.

©Christophe Bilien