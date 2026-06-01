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Animation jeune public : jeu « grand jeu des bâtisseurs d’abbayes », Abbaye-aux-Hommes – Hôtel de Ville, Caen

Animation jeune public : jeu « grand jeu des bâtisseurs d’abbayes », Abbaye-aux-Hommes – Hôtel de Ville, Caen

Animation jeune public : jeu « grand jeu des bâtisseurs d’abbayes », Abbaye-aux-Hommes – Hôtel de Ville, Caen samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Abbaye-aux-Hommes - Hôtel de Ville

Adresse : Esplanade Jean-Marie Louvel, 14000 Caen

Ville : 14000 Caen

Département : Calvados

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Tarif : Durée 2h, réservation à partir du 1/09, 25 pers. max, dès 8 ans.

Animation jeune public : jeu « grand jeu des bâtisseurs d’abbayes » 19 et 20 septembre Abbaye-aux-Hommes – Hôtel de Ville Calvados

Durée 2h, réservation à partir du 1/09, 25 pers. max, dès 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

« Chers compagnons, vous voulez intégrer notre chantier de construction ? Pour cela vous allez devoir faire vos preuves ! 6 épreuves élaborées avec soin par les acteurs du chantier vous attendent.
Réussissez ces épreuves et vous participerez à la grande aventure de la construction de l’abbaye. »
Animé par l’association Casse-tête normand

Abbaye-aux-Hommes – Hôtel de Ville Esplanade Jean-Marie Louvel, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 30 42 81 https://caen.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 30 42 81 »}]
« Chers compagnons, vous voulez intégrer notre chantier de construction ? Pour cela vous allez devoir faire vos preuves ! 6 épreuves élaborées avec soin par les acteurs du chantier vous attendent.

©Christophe Bilien

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