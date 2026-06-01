Animation jeune public : livret-jeux pour enfant, Abbaye-aux-Hommes – Hôtel de Ville, Caen
Animation jeune public : livret-jeux pour enfant, Abbaye-aux-Hommes – Hôtel de Ville, Caen samedi 19 septembre 2026.
Animation jeune public : livret-jeux pour enfant 19 et 20 septembre Abbaye-aux-Hommes – Hôtel de Ville Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Distribution de livret jeux « La fabuleuse Epopée » (âge conseillé : 6 à 12 ans) avec stylo Ville de Caen offert (sous réserve du stock disponible).
Abbaye-aux-Hommes – Hôtel de Ville Esplanade Jean-Marie Louvel, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 30 42 81 https://caen.fr/
Distribution de livret jeux « La fabuleuse Epopée » (âge conseillé : 6 à 12 ans) avec stylo Ville de Caen offert (sous réserve du stock disponible).
©Orep
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