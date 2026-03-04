Animation jeune public : visite guidée animée « le jardin médicinal de petit Hyacinthe », Château de Caen, Caen

Animation jeune public : visite guidée animée « le jardin médicinal de petit Hyacinthe » 6 et 7 juin Château de Caen Calvados

Durée 1h, de 3 à 7 ans, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte, ouverture des réservation deux mois avant l’activité.

Visite animée « Le jardin médicinal de petit Hyacinthe »

Guillaume vient de tomber malade ! Petit Hyacinthe, moine herboriste au château, a besoin d’aide pour concocter une potion afin de guérir le duc ! Accompagné de la marionnette petit Hyacinthe, d’illustrations kamishibaï et d’outils adaptés, le médiateur aborde avec les plus jeunes la flore et la faune du jardin des simples du château.

Visite animée proposée par le Musée de Normandie – Château de Caen, pour les 3-7 ans en famille.

Samedi 6 et dimanche 7 juin 2026 à 11h15 et 15h.

Durée : 1 heure. Retrait des billets sur billetterie-chateauetmusees.caen.fr

Ouverture des inscriptions 2 mois avant l’activité. Activité dans la limite des places disponibles. L’enfant doit être accompagné d’un adulte.

Château de Caen 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 30 47 90

© Musée de Normandie – Ville de Caen