Animation jeux de société Garden Party Musée de la Faïence Nevers

Informations pratiques

Nevers

Animation jeux de société Garden Party

Musée de la Faïence 16 Rue Saint-Genest Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-11 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Dans le cadre de la Garden Party, l’Association De Cartes et de Dés vous propose tout un après midi jeux de société sur les thématiques nature, plantes et animaux !

Rendez vous de 14h à 18h dans les jardins du Musée.

Gratuit, ouvert à tous.

Sans inscription. .

Musée de la Faïence 16 Rue Saint-Genest Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 66 61 28 cyril.nourry.58@gmail.com

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English : Animation jeux de société Garden Party

L’événement Animation jeux de société Garden Party Nevers a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Cap Grand Nevers