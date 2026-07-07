Animation jeux de société Garden Party Musée de la Faïence Nevers
samedi 11 juillet 2026 · Musée de la Faïence · Nevers
Informations pratiques
Nevers
Animation jeux de société Garden Party
Musée de la Faïence 16 Rue Saint-Genest Nevers Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-11 18:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Dans le cadre de la Garden Party, l’Association De Cartes et de Dés vous propose tout un après midi jeux de société sur les thématiques nature, plantes et animaux !
Rendez vous de 14h à 18h dans les jardins du Musée.
Gratuit, ouvert à tous.
Sans inscription. .
Musée de la Faïence 16 Rue Saint-Genest Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 66 61 28 cyril.nourry.58@gmail.com
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English : Animation jeux de société Garden Party
L’événement Animation jeux de société Garden Party Nevers a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Cap Grand Nevers
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