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AGENDA · Nevers

Animation jeux de société Garden Party Musée de la Faïence Nevers

samedi 11 juillet 2026 · Musée de la Faïence · Nevers

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Musée de la Faïence
Adresse
16 Rue Saint-Genest
Ville
58000 Nevers
Département
Nièvre
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Nevers

Animation jeux de société Garden Party

Musée de la Faïence 16 Rue Saint-Genest Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-11 18:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Dans le cadre de la Garden Party, l’Association De Cartes et de Dés vous propose tout un après midi jeux de société sur les thématiques nature, plantes et animaux !
Rendez vous de 14h à 18h dans les jardins du Musée.
Gratuit, ouvert à tous.
Sans inscription.   .

Musée de la Faïence 16 Rue Saint-Genest Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 66 61 28  cyril.nourry.58@gmail.com

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English : Animation jeux de société Garden Party

L’événement Animation jeux de société Garden Party Nevers a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Cap Grand Nevers

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