Animation La Rochelle Pride La Rochelle
Animation La Rochelle Pride La Rochelle samedi 6 juin 2026.
La Rochelle
Animation La Rochelle Pride
Esplanade Tabarly La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Retrouvez toute l’équipe de La Rochelle Pride pour la prochaine marche des fiertés, accompagnée de son village associatif, le 6 juin 2026 dès 10h !
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Esplanade Tabarly La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 64 59 72 contact@larochellepride.fr
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English :
Join the La Rochelle Pride team for the next Pride March, with its village of associations, on June 6, 2026 from 10am!
L’événement Animation La Rochelle Pride La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-24 par Nous La Rochelle
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