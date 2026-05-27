La Rochelle

Animation La Rochelle Pride

Esplanade Tabarly La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Retrouvez toute l’équipe de La Rochelle Pride pour la prochaine marche des fiertés, accompagnée de son village associatif, le 6 juin 2026 dès 10h !

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Esplanade Tabarly La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 64 59 72 contact@larochellepride.fr

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English :

Join the La Rochelle Pride team for the next Pride March, with its village of associations, on June 6, 2026 from 10am!

L’événement Animation La Rochelle Pride La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-24 par Nous La Rochelle