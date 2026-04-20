Animation Le coin des petits mousses Cie Armutan Guillestre
Animation Le coin des petits mousses Cie Armutan Guillestre mercredi 19 août 2026.
Guillestre
Animation Le coin des petits mousses Cie Armutan
Place Albert Guillestre Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-19
Après le naufrage, il faut bien reprendre des forces ! Le capitaine lance un appel et recrute de nouveaux cuisiniers pour nourrir tout l’équipage. Les petits mousses sont invités à passer aux fourneaux dans un espace de jeu entièrement scénarisé.
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Place Albert Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com
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English :
A retelling of an initiation tale in which the initially ignorant character discovers and transforms himself along the way.
L’événement Animation Le coin des petits mousses Cie Armutan Guillestre a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras
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