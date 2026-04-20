Guillestre

Animation Le coin des petits mousses Cie Armutan

Place Albert Guillestre Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-19

Après le naufrage, il faut bien reprendre des forces ! Le capitaine lance un appel et recrute de nouveaux cuisiniers pour nourrir tout l’équipage. Les petits mousses sont invités à passer aux fourneaux dans un espace de jeu entièrement scénarisé.

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Place Albert Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

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English :

A retelling of an initiation tale in which the initially ignorant character discovers and transforms himself along the way.

L’événement Animation Le coin des petits mousses Cie Armutan Guillestre a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras