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Animation Le coin des petits mousses Cie Armutan Guillestre

Animation Le coin des petits mousses Cie Armutan Guillestre mercredi 19 août 2026.

Adresse : Place Albert

Ville : 05600 Guillestre

Département : Hautes-Alpes

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Tarif :

Guillestre

Animation Le coin des petits mousses Cie Armutan

Place Albert Guillestre Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-19

Après le naufrage, il faut bien reprendre des forces ! Le capitaine lance un appel et recrute de nouveaux cuisiniers pour nourrir tout l’équipage. Les petits mousses sont invités à passer aux fourneaux dans un espace de jeu entièrement scénarisé.
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Place Albert Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61  guillestre@guillestroisqueyras.com

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English :

A retelling of an initiation tale in which the initially ignorant character discovers and transforms himself along the way.

L’événement Animation Le coin des petits mousses Cie Armutan Guillestre a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras

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