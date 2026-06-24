Animation Les Dimanches Créatifs au Gabut La Belle du Gabut La Rochelle dimanche 19 juillet 2026.

La Rochelle

Animation Les Dimanches Créatifs au Gabut

La Belle du Gabut La Belle du Gabut Quai Georges Simenon La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 12:00:00

fin : 2026-08-23 20:00:00

Date(s) :

2026-07-19 2026-08-23 2026-09-20

Marché de créateurs engagés, artisanat local, friperie et ateliers créatifs pour petits et grands. Une journée conviviale autour du fait-main, de l’upcycling et des savoir-faire locaux au cœur du Gabut à La Rochelle.

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La Belle du Gabut La Belle du Gabut Quai Georges Simenon La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine hello@mesateliersdiy.fr

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English :

A market featuring socially conscious creators, local crafts, a thrift store, and creative workshops for all ages. A fun-filled day celebrating handmade items, upcycling, and local craftsmanship in the heart of Gabut in La Rochelle.

L’événement Animation Les Dimanches Créatifs au Gabut La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-24 par Nous La Rochelle