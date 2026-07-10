Animation L’été en jeux avenue Michel Crépeau La Rochelle
vendredi 10 juillet 2026 · avenue Michel Crépeau · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Animation L’été en jeux
avenue Michel Crépeau Parvis de la médiathèque Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-21 2026-07-24 2026-08-04 2026-08-07 2026-08-11 2026-08-14 2026-08-18 2026-08-21 2026-08-25 2026-08-28
Faites une pause et venez partager un moment ludique en famille ou entre amis.
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avenue Michel Crépeau Parvis de la médiathèque Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 71 71 mediatheque@agglo-larochelle.fr
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English :
Take a break and come enjoy some fun with family or friends.
L’événement Animation L’été en jeux La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-09 par Nous La Rochelle
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