Animation Mini monde marin Comm’on lab La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Animation Mini monde marin

Comm’on lab 4 place Bernard Moitessier La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 16:00:00

fin : 2026-07-22 17:30:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-25 2026-08-07 2026-08-20

Fabriquez votre diorama en papier un paysage marin miniature en relief.

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Comm’on lab 4 place Bernard Moitessier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 56 21 90 commonlab@univ-lr.fr

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English :

Make your own paper diorama: a miniature seascape in 3D.

L’événement Animation Mini monde marin La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-22 par Nous La Rochelle