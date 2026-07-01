Animation musicale avec le groupe musical médiéval « OSCO », Église Saint-Martin, Rousson

Informations pratiques

Animation musicale avec le groupe musical médiéval « OSCO » Dimanche 20 septembre, 10h00 Église Saint-Martin Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Ne manquez pas l’animation musicale proposée par le groupe OSCO.

Venez découvrir leur répertoire revisité du XIIe siècle, mêlant musique médiévale, balèti folk et sonorités envoûtantes.

Une expérience unique pour explorer le patrimoine musical dans une ambiance chaleureuse et authentique.

Église Saint-Martin 1 Chemin du Plateau, 30340 Rousson, France Rousson 30340 Gard Occitanie 0466523215 https://www.cevennes-tourisme.fr/je-prepare/a-voir-a-faire/eglise-saint-martin-rousson-fr-3925826 Cette église du XIIe siècle se trouve aujourd’hui isolée, le centre de peuplement s’étant déplacé vers la plaine. Elle était le siège d’un prieuré qui dépendait du diocèse d’Uzès. En 1472, lorsque l’église Saint-Jean d’Alais fut érigée en collégiale, Rousson fut uni à ce nouveau chapitre. Par la suite, le prieur, désigné par le chapitre d’Alais, présentait son vicaire à la collation de l’évêque d’Uzès. La date de construction des bâtiments du prieuré (1617) se place dans la période de prospérité des revenus du prieuré. L’examen de l’ensemble des constructions fait apparaître plusieurs campagnes de construction. Au XIIe siècle, construction de la nef, de l’abside centrale et des deux absidioles qui terminent le transept. La couverture de la nef a entièrement été refaite vers le début du XVIIe siècle, sur des doubleaux postiches qui retombent, tantôt au droit des piliers, tantôt sur les reins des grandes arcades. A cette époque, la toiture a été surélevée et refaite en tuiles canal. Les deux chapelles qui ont été ajoutées au nord et au sud de la travée du fond, sont couvertes d’ogives d’apparence moderne. La salle basse qui relie le prieuré au fond de la nef est une construction moderne. La sacristie est une adjonction du XIXe siècle.

Ne manquez pas une animation musicale avec le groupe « OSCO »,

©selzer bianca